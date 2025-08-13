محافظ السويداء: خطة لإعادة تأهيل51 قرية وبلدة في ريف المحافظة

السويداء- سانا

أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور أن المحافظة تُجري تواصلاً وتنسيقاً مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل قرى ريف السويداء الغربي، وصولاً إلى الحدود الإدارية مع درعا، والبالغ عددها 34 قرية، وتأمين الخدمات الأساسية فيها من مياه الشرب، والاتصالات، والكهرباء، والمشافي، والمدارس، وغيرها، تمهيداً لعودة الأهالي إلى قراهم.

وأوضح محافظ السويداء في تصريح له اليوم نشرته قناة المحافظة على تلغرام أنه يجري العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الحياة إلى أكثر من 17 قرية وبلدة في ريف السويداء الشرقي، والتي تعاني من انعدام مياه الشرب، والكهرباء، والخدمات الطبية، والمدارس، نتيجة ما شهدته من معارك وأعمال تخريب، وقيام مليشيات النظام البائد سابقاً بسرقة ممتلكاتها وتدمير منازلها، بما يتيح تأمين عودة 50 ألف نسمة إلى المنطقة.