مباحثات قطرية – تركية في الدوحة حول غزة وسوريا وتعزيز التعاون الثنائي

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن الجانبين أكدا خلال لقائهما في الدوحة ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً علاقات التعاون بين البلدين وسبُل دعمها وتعزيزها.

من جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء القطري التأكيد على موقف بلاده الداعم لجميع المساعي الحميدة الرامية لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

تأتي المباحثات القطرية – التركية في السياق الإقليمي الأوسع، حيث يسعى الطرفان إلى تأدية دور نشط في الملفات الإقليمية، ولا سيما في القضية الفلسطينية، انطلاقاً من موقعهما كفاعلين إقليميين مؤثرين يمتلكان قنوات اتصال مع مختلف الأطراف.