انطلاق البطولة الوطنية لعلوم الروبوت في حمص… منصة للإبداع والتأهل للعالمية

حمص-سانا

انطلقت اليوم في المركز الوطني للمتميزين بحمص منافسات المرحلة الأولى من البطولة الوطنية لعلوم الروبوت 2025 التي تنظمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع، وسط أجواء تنافسية تجمع بين الحماس العلمي وروح الابتكار.

وأوضحت مديرة الأولمبياد العلمي السوري دانيا قباني في تصريح لمراسل سانا، أن بطولة اليوم تأتي ضمن تجمّع حمص الأول بمشاركة 27 فريقاً، بعد انطلاق تجمّع دمشق قبل أيام، على أن يُستكمل لاحقاً تجمّع حمص الثاني بمشاركة 41 فريقاً، مشيرة إلى أن جميع هذه الفرق مسجلة منذ بداية العام، وأن اللجنة العلمية ستختار الأفضل للتأهل إلى التصفيات النهائية، وصولاً لاختيار الفريق الذي سيمثل سوريا في المنافسات الدولية.

من جانبه، أكد المنسق الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي الدكتور مهيب النقري، أن المسابقة الحالية تشكل جزءاً من التصفيات المؤهلة للأولمبياد العالمي، لافتاً إلى أن سوريا تشارك في هذا الحدث منذ عام 2014 بشكل رسمي، مضيفاً: لدينا 127 فريقاً من مختلف الأعمار بين الـ 8 و 22 عاماً، موزعين على الفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا، ويمثلون مدارس المتفوقين، والجامعات، والجمعيات الأهلية، بهدف تأهيل الأوائل لخوض البطولة الوطنية نهاية الشهر الجاري، تمهيداً للمنافسة العالمية.

بدورها، أشارت الحَكَم فرح فخور إلى أن فعاليات اليوم تجريبية، تتيح للطلاب معايرة وتجهيز الروبوتات وفق معايير التحكيم المعتمدة، استعداداً لليوم الأساسي للمنافسة.

أما الطالب إيلي كنعان، من الصف الثامن، فأعرب عن سعادته بالمشاركة الأولى له في مجال البرمجة والإلكترونيات، موضحاً أنه خضع لدورات تدريبية عدة بدعم وتشجيع من أسرته، معبراً عن طموحه لتمثيل سوريا عالمياً.

ويجسد هذا الحدث العلمي الحضور القوي للشباب السوري الواعد في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وأن الإبداع والابتكار باتا جزءاً من هوية الأجيال القادمة في سورية.

وتعد منافسات مرحلة التجمّعات محطّة أساسية للتأهّل نحو المرحلة النهائية من البطولة تحضيراً للمشاركة في أولمبياد الروبوت العالمي (WRO) لعام 2025 الذي سيقام في سنغافورة خلال الفترة ما بين الـ 26 والـ 28 من شهر تشرين الثاني القادم، تحت شعار “مستقبل الروبوتات– The Future of Robots”.