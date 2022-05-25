الهند تعلن تقييد بيع السكر في الأسواق العالمية

نيودلهي-سانا

أعلنت الهند اليوم تقييد بيع السكر في الأسواق العالمية وذلك عقب مرور أيام على حظرها تصدير القمح.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحكومة الهندية قولها في بيان إنها ستحد من صادرات السكر إلى 10 ملايين طن فقط خلال موسم التسويق الحالي الذي يمتد حتى شهر أيلول المقبل.

وأضاف البيان إن الحكومة طلبت من البائعين الحصول على اذن محدد من السلطات لتصدير السكر خلال الفترة بين 1 حزيران و31 تشرين الأول.

وبحسب البيان فقد أرجعت الحكومة هذه الاجراءات إلى حاجتها لاتخاذ إجراءات للحفاظ على مخزون السكر في البلاد بعد نمو غير مسبوق في الصادرات خلال العام الماضي وموسم التسويق الحالي.

وخلال موسم التسويق الحالي الذي يمتد من تشرين الأول 2021 إلى أيلول 2022 وقعت مصانع السكر الهندية حتى الآن عقوداً لتصدير نحو 9 ملايين طن وفقاً لبيانات حكومية.

كما صدرت البلاد خلال الأشهر الـ 12 الماضية سبعة ملايين طن من السكر إلى الخارج وهي أعلى كمية صادرات خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الهند أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستصدر كميات استثنائية من القمح هذا الموسم إلا أنها تراجعت وحظرت التصدير بعد ظهور أزمة تذبذب وفرة القمح في السوق المحلية نتج عنه ارتفاع الأسعار.

وتعد الهند أكبر منتجي السكر في العالم وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل.

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