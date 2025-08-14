الدفاع المدني لـ سانا: جهود متواصلة لإخماد حرائق الساحل وحماة وإدلب

محافظات-سانا

تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري ومديرية الحراج، لليوم الثالث على التوالي العمل على إخماد الحرائق المندلعة، في أرياف الساحل وحماة وإدلب الغربي.

– أكثر من 20 حريقا اندلع في مناطق مختلفة

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد مسؤول برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري وسام زيدان، أن تلك المناطق شهدت اندلاع أكثر من 20 حريقاً، تمت السيطرة على قسم منها، فيما لا تزال فرق الإطفاء تكافح الحرائق المتبقية، وسط صعوبات تواجه الفرق، نتيجة تضاريس تلك المناطق ووعورتها.

– إخماد حرائق في ريف اللاذقية

وأشار زيدان إلى أنه يتم التعامل مع ثلاثة مواقع بريف اللاذقية اندلعت فيها أكثر من 9 حرائق، توزعت في مناطق شحرورة وسلور وجبل التركمان وطريق كسب، مؤكداً أنه تمت السيطرة عليها بالكامل، كما تمت السيطرة على حريقين اندلعا في منطقتي كرم المعصرة وعين التينة بمنطقة الحفة، فيما تواصل فرق الإطفاء العمل بكامل طاقتها لإنهاء الحريق في جبل دير ماما وتقليص البؤر ومنع انتشارها.

وذكر زيدان أن هناك حرائق اندلعت في ريف جبلة، بمنطقة كلماخو ورأس الشعرة والقرداحة، وحرائق أخرى اندلعت في محافظة طرطوس، تمت السيطرة على ثلاث حرائق منها انتشرت في العنازة بمنطقة القدموس والدريكيش ومشتى الحلو، فيما لا تزال فرق الإطفاء تتعامل مع حريق اندلع في منطقة الغاب بحماه بجبل عناب وقرية عناب وطريق المقامات المجاورة.

– استقدام مؤازرة

وبيّن زيدان أنه يشارك في إخماد الحرائق المندلعة في أحراج قرى رأس الشعر، وفقرو قرب بيت ياشوط، ومنطقة عناب، بمحافظة حماة، 20 فريق إطفاء، من الدفاع المدني السوري وفوج إطفاء حماة، و9 فرق من أفواج إطفاء الحراج، إلى جانب جهود حثيثة من الأهالي في دعم عمليات الإخماد، مبيناً أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أرسلت مؤازرات إضافية من محافظة حلب للمشاركة في مواجهة الحرائق.

وأكد زيدان أن شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود خطوط نار ساعدت في توسع النيران ووصولها إلى المنازل في قرية عناب، ما أدى لاحتراق عدد من المنازل، وتمكنت الفرق من وقف تمدد النار داخل القرية وإخماد جميع البؤر فيها بينما يستمر العمل في المناطق الحراجية الأخرى.

وتتابع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال الإخماد والتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وفق خطة استجابة عاجلة تتضمن توجيه العمليات، وتأمين مصادر المياه، ونشر فرق الدعم والمؤازرة، إضافة إلى توفير المعدات الثقيلة لفتح خطوط نار في بعض المواقع للحد من انتشار الحريق.