ديلي تلغراف: البريطانيون يتسابقون إلى تخزين المواد الغذائية وسط ارتفاع كبير في الأسعار

لندن-سانا

كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية اليوم أن البريطانيين يتسابقون إلى تخزين المواد الغذائية والأدوية المسكنة وسط ارتفاع كبير في الأسعار جراء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتأثير المباشر على سلاسل التوريد والتضخم في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعداداً كبيرة من البريطانيين سارعوا إلى تخزين مواد مثل المعلبات والمعكرونة والشاي والقهوة وأدوية مسكنة أساسية في سلوك يعكس حالة الذعر التي انتشرت في بريطانيا ودول أوروبية وغربية أخرى في بداية انتشار جائحة كورونا عندما تدفق المستهلكون بأعداد هائلة إلى المحال التجارية لشراء الضروريات وتخزينها للاستخدام في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة أن السائقين يحاولون بدورهم تقليل استخدام السيارات والعربات الشخصية نظراً للارتفاع الكبير في أسعار الوقود على خلفية الأزمة في أوكرانيا التي أثرت حسب الصحيفة على البضائع المتوافرة في المتاجر حيث عمدت بعض المحال التجارية و”السوبرماركات” إلى تقنين المواد الأساسية التي يمكن للمتسوقين شراؤها مثل زيت الطهي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والفواتير المنزلية في بريطانيا بدأ في التأثير على سلوك المستهلكين مع تغيير العديد من عادات السفر والتسوق لتوفير المال.

ولا تقتصر الضغوطات الاقتصادية المتزايدة جراء الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على البريطانيين فحسب فقد ذكرت مجلة “فوكس اون لاين” في وقت سابق أن المواطنين الألمان يواجهون صعوبات مالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ووفقاً لأحدث البيانات يواجه واحد من كل سبعة ألمان تقريباً صعوبة في تغطية نفقاته اليومية.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية رجحت في تقرير لها أمس ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة فيما كشف خبراء أمريكيون أن تأثير الأزمة في أوكرانيا سيؤدي إلى استمرار ارتفاع هذه الأسعار خلال العامين المقبلين مشيرين إلى الصعوبات التي سيواجهها المزارعون الأمريكيون مع تفاقم المشكلات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة التي تعتبر روسيا ثاني أكبر مورد لها.

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