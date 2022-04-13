تشجير حديقة الحزام الأخضر بمدينة الحسكة بالأشجار الحراجية والمثمرة

الحسكة-سانا

نفذ مجلس مدينة الحسكة بالتعاون مع فرع اتحاد شبيبة الثورة حملة تشجير بزراعة 125 شجرة حراجية ومثمرة في حديقة الحزام الأخضر وسط المدينة بعد الانتهاء من تأهيلها مؤخراً.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أنه ضمن خطة عمل المجلس لزيادة الاهتمام بالغطاء النباتي والمساحات الخضراء والحدائق العامة في المدينة التي تشكل متنفسا للأهالي تم تشجير حديقة الحزام الأخضر التي أعيد تأهيلها مؤخراً بأصناف مختلفة من الأشجار الحراجية والمثمرة وتكليف مديرية الحدائق في المجلس بمتابعة العناية بها.

ولفت أمين فرع الشبيبة بشار ميخائيل إلى أن الحملة التطوعية شارك فيها الشباب لزراعة الأشجار في الحدائق في إطار خطة عمل المنظمة في الجانب البيئي التطوعي وتعزيز ثقافة التطوع واستثمارها بين الشباب بالشكل الأمثل مؤكداً أن مشاركات الشباب مستمرة بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.

وكان مجلس مدينة الحسكة أنار الحديقة نهاية الشهر الماضي عبر تركيب أجهزة تعمل بالطاقة الشمسية سبقته إعادة تأهيل كاملة لمرافق الحديقة وأسوارها.

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