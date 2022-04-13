شركة تويوتا تطرح أول سيارة كهربائية بالكامل منذ ثمانية أعوام

واشنطن-سانا

طرحت شركة تويوتا الأمريكية لصناعة السيارات أول سيارة كهربائية بالكامل منذ ثمانية أعوام.

وذكرت شبكة اي بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية أن الشركة كشفت عن السيارة الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات “بي زد 4 إكس” والتي يبدأ سعرها من 42 ألف دولار ويضاف إلى ذلك طراز “بي زد 4 إكس” الذي سيباع عالميا إلى 38 طرازاً من السيارات الكهربائية المعروضة للبيع الآن في الولايات المتحدة مع توقع أكثر من 120 “طرازا بحلول عام 2025”.

وقالت المحللة الرئيسية في مؤسسة “إس آند بي غلوبال موبيليتي” ستيفاني برينلي.. إنه “بالرغم من أنها لا تمتلك نطاقا أو أداء رائدا لسيارة كهربائية فإن “بي زد 4 إكس” تعد من المدخلات المهمة لأنها تنتمي إلى علامة تجارية موثوقة ستقنع بعض المشترين بالتبديل من السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي”.

وتبدو السيارة “بي زد4 إكس” مشابهة لطراز “آر إيه في 4” لتويوتا السيارة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة وهي أول سيارة كهربائية من تويوتا منذ عام “2014 “عندما باعت آخر نسخة كهربائية من “آر إيه في 4”.

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