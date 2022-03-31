31 آذار 1889- الافتتاح الرسمي لبرج إيفل

دمشق-سانا
1866 / البحرية الملكية الإسبانية تقصف “ميناء فالباريسو” في تشيلي.
1889 / الافتتاح الرسمي لبرج ايفل.
1909 / بدء بناء سفينة تايتنك الشهيرة.
1917 / الولايات المتحدة الأمريكية تشتري جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع مبلغ 25 مليون دولار إلى الدنمارك وتعيد تسميتها بجزر العذراء الأمريكية.
1931 / زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا أدى إلى تدميرها ومصرع 3000 شخص.
1979 / انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطا، وإعلان استقلال الجزيرة.
2009 / بدأ انسحاب القوات البريطانية رسميا من العراق بعد ست سنوات من غزو هذا البلد .
2014 / وفاة ما لا يقل عن 70 شخصا جراء تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا.
من مواليد هذا اليوم
1819 / الأمير شلودفيغ، مستشار ألمانيا.
1890 / وليم لورنس براغ، عالم فيزياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915/.
1906 / شينيتشيرو توموناغا عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965/.
1941 / لويس إغنارو عالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام
1998/.
من وفيات هذا اليوم
1727 / إسحاق نيوتن عالم رياضيات وفيزياء إنجليزي ومكتشف الجاذبية.
1917 / إميل فون بهرنغ طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام /1901.
1978 / تشارلز بست عالم طبي كندي اشترك في اكتشاف هرمون الإنسولين.
2001 / كليفورد شال عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994/.
أعياد ومناسبات
يوم الحرية في مالطا
يوم الانتقال في جزر العذراء الأمريكية.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency