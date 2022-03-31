31 آذار 1889- الافتتاح الرسمي لبرج إيفل

دمشق-سانا

1866 / البحرية الملكية الإسبانية تقصف “ميناء فالباريسو” في تشيلي.

1889 / الافتتاح الرسمي لبرج ايفل.

1909 / بدء بناء سفينة تايتنك الشهيرة.

1917 / الولايات المتحدة الأمريكية تشتري جزر الهند الغربية الدنماركية بعد دفع مبلغ 25 مليون دولار إلى الدنمارك وتعيد تسميتها بجزر العذراء الأمريكية.

1931 / زلزال مدمر يضرب مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا أدى إلى تدميرها ومصرع 3000 شخص.

1979 / انسحاب آخر جندي بريطاني من جزيرة مالطا، وإعلان استقلال الجزيرة.

2009 / بدأ انسحاب القوات البريطانية رسميا من العراق بعد ست سنوات من غزو هذا البلد .

2014 / وفاة ما لا يقل عن 70 شخصا جراء تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا.

من مواليد هذا اليوم

1819 / الأمير شلودفيغ، مستشار ألمانيا.

1890 / وليم لورنس براغ، عالم فيزياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915/.

1906 / شينيتشيرو توموناغا عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965/.

1941 / لويس إغنارو عالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام

1998/.

من وفيات هذا اليوم

1727 / إسحاق نيوتن عالم رياضيات وفيزياء إنجليزي ومكتشف الجاذبية.

1917 / إميل فون بهرنغ طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام /1901.

1978 / تشارلز بست عالم طبي كندي اشترك في اكتشاف هرمون الإنسولين.

2001 / كليفورد شال عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1994/.

أعياد ومناسبات

يوم الحرية في مالطا

يوم الانتقال في جزر العذراء الأمريكية.

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