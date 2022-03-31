النفط يهبط أكثر من 5 دولارات مع بحث إدارة بايدن سحب جزء من الاحتياطيات

واشنطن-سانا

تراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل صباح اليوم بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية سحب نحو مليون برميل يوميا من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 4.71 دولارات بما يعادل 4.2 بالمئة إلى 108.58 دولارات للبرميل .. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.45 دولارات بما يعادل خمسة بالمئة إلى 102.74 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط صعدت نحو ثلاثة بالمئة عند التسوية يوم أمس مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأعلنت إدارة بايدن أنها ستسحب 30 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية في إطار سحب عالمي يبلغ 60 مليون برميل في محاولة لخفض الأسعار وذلك في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 ملايين برميل في 25 آذار.

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