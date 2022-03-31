أنتونوف: أمريكا تتعمد تضخيم الخسائر الروسية في أوكرانيا لإثارة الاستياء في روسيا

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن الخارجية الأمريكية تتعمد تضخيم عدد خسائر القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا من أجل إثارة استياء عام في روسيا.

ورداً على مزاعم نائب وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند بأن القوات المسلحة الروسية تكبدت خسائر كبيرة خلال العملية الخاصة في أوكرانيا قال أنتونوف في بيان نقلته وكالة تاس ” إن ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية تبالغ عمداً في تقدير عدد الخسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا بهدف إثارة استياء عام في بلدنا “مؤكداً أن هذه السياسة “لن تنجح”.

ولفت أنتونوف إلى أن قرار القيادة الروسية إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا يحظى بتأييد واسع في روسيا وأن المواطنين الروس يفهمون أننا نتحدث عن حماية المصالح الوطنية لبلدهم.

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