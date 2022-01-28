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لوكاشينكو: لن نحارب أحداً ولكن سندافع عن أنفسنا

2022-01-28

مينسك-سانا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لا تريد الحرب لكنها ستخوضها في حال شن عدوان مباشر ضدها أو ضد روسيا.

وقال لوكاشينكو في رسالة وجهها اليوم إلى الشعب والبرلمان في بلاده: ستحدث الحرب في حالتين فقط هما إذا تم ارتكاب عدوان مباشر ضد بيلاروس والحالة الثانية عندما تتعرض حليفتنا روسيا الاتحادية لهجوم مباشر على أراضيها لأن هناك اتفاق تحالف بيننا.

ولفت لوكاشينكو إلى أن أي اعتداء على بلاده يعني دخول روسيا معها في مواجهة الاعتداء مشيراً إلى أن بيلاروس ترفض أي حرب بشكل قاطع ولا تريدها لأن الجميع سيكون خاسراً بعكس ما يظن زعماء بعض الدول الذين فقدوا صوابهم ويعتقدون أنهم سينتصرون.

وكان لوكاشينكو حذر في وقت سابق من أن الوضع على الحدود الجنوبية لبلاده مع أوكرانيا في تدهور مستمر داعياً إلى حماية تلك الحدود بشكل محكم.

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