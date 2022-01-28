حالة الطرق في ريف دمشق جراء الأحوال الجوية والمحافظة تستنفر آلياتها لتأمينها

ريف دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا بعض الطرق في قطنا ويبرود وقدسيا وأن جميع الطرق في منطقة الزبداني غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وحسب نشرة حالة الطرق التي تلقت سانا نسخة منها ظهر اليوم فإن طرق (قطنا- كفر قوق رخلة) وطريق (حينة-دربل-عرنة) و(مزرعة بيت جن-حرفة) و(حينة-عين الشعرة-خربة السودا) و(عرنة-بقعسم-الريمة) و(بيت سابر-بيت تيما-كفر حور- سعسع) و(عيسم-قلعة جندل) جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة الزبداني بينت النشرة أن جميع الطرق غير سالكة بسبب تراكم الثلوج بينما في منطقة يبرود طريق (عسال الورد-رنكوس-الجبة باتجاه يبرود) والطرق المؤدية إلى (جبعدين-رنكوس-حوش عرب) جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطريق (رأس المعرة-يبرود) سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة قدسيا طريق (الديماس-ميسلون-مزرعة دير العشاير) سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق (دمشق-بيروت) غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق المهندس غسان الجاسم أن المحافظة استنفرت آلياتها وعمالها الذين يعملون لساعات متأخرة لفتح وتأمين الطرق وإزالة الثلوج المتراكمة فيها ولا سيما في مناطق الزبداني وجديدة يابوس وجبل الشيخ والقلمون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السائقين والمواطنين.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت أمس مؤسستي السورية للمخابز والسورية للتجارة بتسيير سيارات محملة بالخبز والمواد التموينية إلى المناطق التي يصعب الوصول اليها بسبب الأحوال الجوية السائدة في جميع المحافظات.

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