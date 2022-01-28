مدفيديف إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بالتنس

كانبيرا-سانا

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بثلاث مجموعات مقابل واحدة وبواقع 7-6 و4-6 و6-4 و6-1.

ووصل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً إلى نهائي البطولة العام الماضي بفوزه في نصف النهائي أيضاً على تسيتسيباس قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المستبعد عن هذه النسخة بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

وسيلتقي مدفيديف في المباراة النهائية مع الإسباني رافائيل نادال الخامس عالمياً الذي فاز اليوم على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضاً.

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