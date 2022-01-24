إعادة محطة غرب حماة الكهربائية للخدمة بعد إصلاحها

حماة-سانا

أعادت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة محطة غرب حماة الكهربائية التي تعرضت لعطل صباح اليوم إلى الخدمة بعد الانتهاء من إصلاحها.

وقال مدير شركة كهرباء حماة المهندس أحمد اليوسف في تصريح لمراسل سانا إن طواقم الصيانة الفنية انجزت أعمال اصلاح المحطة واستبدال أحد القواطع الذي تسبب العطل بانهياره مع اصلاح الخلايا الكهربائية وغيرها من التجهيزات مشيراً إلى أنه تمت إعادة المحطة التي تغذي عدداً من الخطوط الكهربائية المهمة إلى الخدمة مجدداً.

وكانت محطة غرب حماة الكهربائية التي تقع بالقرب من دوار محردة تضم 3 محولات كهربائية وتغذي 6 خطوط كهربائية خرجت صباح اليوم عن الخدمة جراء عطل فيها.