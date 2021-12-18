وقفة مع تاريخ وإبداعات الموسيقار محمد عبد الوهاب

دمشق-سانا

قدم الموسيقار محمد عبد الوهاب خلال رحلة فنية طويلة للفن العربي مئات الألحان لعشرات المطربين مثل أسمهان وأم كلثوم وليلى مراد وفيروز ووديع الصافي وعبد الحليم حافظ ووردة وشادية وعزيزة جلال والعديد من الألحان الموسيقية ذات الطابع العربي الأصيل مثل “عندما يأتي المساء”.

وكان للموسيقار عبد الوهاب دور كبير في الرحلة الفنية لمطربة الجيل الفنانة ميادة الحناوي عند بداية مشوارها الفني حيث اكتشفها الموسيقار الكبير لما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان الذي كان يحرص على زيارته والاستجمام فيه كل صيف.

عن تفاصيل هذه الرحلة الفنية الطويلة كان لزوار المركز الثقافي العربي في كفرسوسة سهرة مميزة في حوار فني مع الباحث عثمان حناوي أداره المؤلف الموسيقي إيهاب مرادني ضمن ندوة “عندما يبدع الكبار”.

وقدم حناوي لجمهور المركز نوادر من كنوز الطرب الأصيل للراحل عبد الوهاب إضافة إلى تسجيلات عرضها للمرة الأولى بصوت وعزف الموسيقار عبد الوهاب.

كما استعرض حناوي ألبومات من الصور القديمة للراحل عبد الوهاب في صغره وصوراً له مع الفنانة أم كلثوم ومع فنانين كبار معتبراً أن هذا الأرشيف الفني هو كنز ثمين يؤرخ لمرحلة فنية مهمة من تاريخ الموسيقا العربية.

وتحدث حناوي عن دور الموسيقار عبد الوهاب في انطلاقه الفنانة ميادة الفنية مشيراً إلى العبقرية الفذة التي كان يتمتع بها في ابتكار اللحن وعن الشغف الذي لمسه في شخصيته بالموسيقا أثناء تواصله المباشر معه.

واعتبر أن ما يميز الفنان عبد الوهاب أنه كان مثالاً للفنان صاحب الموهبة الذي يسعى باستمرار لتطوير موهبته وعلى الرغم من براعته في الغناء والتلحين إلا أنه لم يحتكر ألحانه بأغانيه بل لحن أغنيات لكبار الفنانين فكان بحق موسيقار الأجيال.

واستمتع الحضور بالاستماع إلى تسجيلات قديمة لأهم الأغنيات التي لحنها الموسيقار عبد الوهاب لعمالقة الفن العربي مثل أغنية أمل حياتي لأم كلثوم ونبتدي منين الحكاية لعبد الحليم حافظ وبصراحة لفايزة أحمد كما استعرض مشاهد قديمة من الأفلام السينمائية التي شارك بها عبد الوهاب مثل فيلم الوردة البيضا وغزل البنات.

ميس العاني

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