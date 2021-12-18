بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.. عرض مسرحية سوق عكاظ

حلب-سانا

احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم قدمت مديرية التربية في حلب اليوم عرضاً مسرحياً بعنوان (سوق عكاظ).

وتتضمن العرض الذي قدمه طلبة الصف الأول الثانوي من مدرستي عبد القادر علامو المختلطة للمتفوقين وجرير الإضاءة على المسابقات الشعرية التي أقيمت بدءاً من العصر الجاهلي وانتهاء بالعصر الحديث والتعريف بشعرائنا وما قدموه من قصائد وموشحات.

وأوضح إبراهيم ماسو مدير التربية بحلب في تصريح لمراسلة سانا أن المسرحية تهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية اللغة العربية والتأكيد على ضرورة الحفاظ على قوميتها وأصالتها مشيراً إلى حرص المديرية على إقامة فعاليات تحتفي بها وتخصيص حصص درسية لتعزيز حب الطلبة لها وتمكينهم منها.

وبينت عالية خلوف الموجهة الاختصاصية لمادة اللغة العربية أن المسرحية جسدت مقولة أن العربية كالبحر عطاؤها لا ينضب لحث الطلبة على الاهتمام بها لكونها هوية وشخصية الأمة العربية موضحة أنه تم اختيار 18 طالباً وطالبة يتمتعون بالنطق السليم والسليقة اللغوية الجيدة ولهم كتابات في اللغة العربية للمشاركة في العرض.

ولفتت زينة سيرجية مدرسة اللغة العربية في ثانوية عبد القادر علامو إلى أهمية غرس وتعريف الطلبة بالشعر العربي وأهم أعلامه على مر العصور.

وأشارت غنوة حيدري مخرجة العرض المسرحي إلى أن العمل يتضمن الحديث عن مراحل تطور وإبداع وانتقال العربية عبر العصور والتأكيد أنها اللغة الأم الباقية وواجبنا الحفاظ عليها.

بريوان محمد