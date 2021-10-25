اختتام بطولة ثلاثة ضرب ثلاثة المفتوحة بكرة السلة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

فاز فريقا كورفا نورد وفوبس بلقب بطولة كرة السلة الثلاثية للرجال والسيدات التي أقامها نادي حطين الرياضي على أرض ملعب السلة في مقر النادي بمشاركة 18 فريقاً.

ففي بطولة الرجال أحرز كورفا نورد لقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق غرينتا بنتيجة 18-17 نقطة فيما أحرز فريق فوبس لقب بطولة السيدات بعد فوزه على فريق تودو بـ 11-7 نقاط.

ومثل فريق كورفا نورد زياد خشفة ونمير مصطفى وعلي الأيوبي وسامر حنونة فيما مثل فريق فوبس اللاعبات يارا بركات وناتالي أنطون ورولا خريمة وشهد بدر.

وشارك ببطولة الرجال فرق بينزو وشاركس وايليت وكازابلانكا وبلاك مابا والقيد وغرين كروس والنسور وغرينتا وكورفا نورد واتش فايف وكوبي وببطولة السيدات ثري ان ون وسيفتي وكامبو وتودو وهوبس وايليت.