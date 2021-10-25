كابولوف: موسكو ستعمل مع شركائها على خفض تجميد أموال الشعب الأفغاني

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عزم موسكو العمل مع شركائها على خفض تجميد أموال الشعب الأفغاني.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف لوكالة سبوتنيك اليوم إن بلاده ستشارك في المؤتمر الدولي حول أفغانستان المزمع عقده في إيران في الـ27 من الشهر الجاري على المستوى الوزاري.

وأشار كابولوف إلى أنه سمع عن نية الاتحاد الأوروبي إعادة بعثته في أفغانستان مضيفاً “لم تغادر السفارات الروسية أو الصينية أو الباكستانية إلى أي مكان من كابول وسفارات كل من كازاخستان وأوزبكستان تعمل هناك” لافتاً إلى ان روسيا انطلقت من حقيقة أنه لا توجد حاجة للمغادرة.

واعتبر أنه لا توجد تهديدات أمنية للسفارات الأجنبية في العاصمة الأفغانية وأن سلطات كابول الجديدة تفعل كل ما هو ضروري لضمان الأمن.