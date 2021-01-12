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غيراسيموف وميلي يبحثان قضايا الأمن والحفاظ على الاستقرار في العالم

2021-01-11

موسكو-سانا

بحث رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي خلال اتصال هاتفي اليوم قضايا الأمن والحفاظ على الاستقرار في العالم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان إن المحادثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المتبادل التي تتعلق بالأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف مناطق العالم مشيرة إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الطرف الأمريكي دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتستمر المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت 3” التي وقعها الرئيسان السابقان الأميركي باراك أوباما والروسي ديمتري مدفيديف في الـ 8 من نيسان عام 2010 في العاصمة التشيكة براغ والتي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.

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