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الأمم المتحدة تحذر من تداعيات إجراء واشنطن بشأن حركة أنصار الله

2021-01-11

نيويورك-سانا

حذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن قرار الولايات المتحدة تصنيف حركة أنصار الله في اليمن “منظمة إرهابية” من شأنه التسبب بتداعيات إنسانية وسياسية خطيرة.

ونقلت فرانس برس عن دوجاريك قوله اليوم: “نخشى أن يكون للتصنيف تأثير سلبي على واردات المواد الغذائية وسلع أخرى أساسية في وقت يموت مزيد من اليمنيين جوعاً” مبدياً أيضاً خشية المنظمة الدولية مما سماه “تأثيرا ضارا” على الجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية في اليمن وإضفاء مزيد من الاستقطاب على مواقف أطراف الأزمة.

وأوضح دوجاريك أن اليمن يحصل على القسم الأكبر من غذائه عبر واردات تجارية مشدداً على أن الخطر المتنامي للمجاعة في اليمن يوجب على الولايات المتحدة أن تمنح سريعاً التراخيص والإعفاءات الضرورية لضمان استمرار وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها في أنحاء البلاد من دون انقطاع.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد إضافة إلى معاناة اليمنيين من المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض جراء الحصار الخانق الذي تفرضه قوى العدوان على منافذ البلاد.

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