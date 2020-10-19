تصنيع لقاح (سبوتنيك في) الروسي في عدد من الدول وتصديره إلى أمريكا اللاتينية

موسكو-سانا

أعلنت روسيا إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا (سبوتنيك في) في عدد من دول العالم وتصديره إلى أمريكا اللاتينية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف قوله في تصريحات اليوم “سيتم انتاج اللقاح في الهند والبرازيل وكوريا والصين” مضيفا “نعتقد أننا في كانون الأول من العام الجاري سنتمكن من بدء شحن اللقاح إلى أمريكا اللاتينية”.

وأوضح دميتريف “روسيا ستنتج عشرات الملايين من جرعات اللقاح في كانون الأول وستبدأ بعمليات إمداد نشطة للغاية في شهر كانون الثاني”.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في وقت سابق من الشهر الجاري إن حجم إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في روسيا قد يصل إلى 5ر1 مليون جرعة في كانون الأول وحوالي من 3 إلى 5ر3 ملايين في كانون الثاني ثم يتضاعف حتى 15 مليون جرعة شهريا في الربيع المقبل.

وكانت روسيا سجلت في الـ 11 من آب الماضي أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا أطلق عليه اسم “سبوتنيك في” من قبل مركز أبحاث غماليا الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية وتم الانتهاء من التجارب السريرية بنجاح في حزيران وتموز الماضيين.