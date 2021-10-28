مركز غاماليا يعلن عن كيفية توفير مناعة كاملة ضد كورونا

موسكو-سانا

أعلن مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة أن تلقي لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكورونا إضافة إلى نسخة اللقاح التي تعطى عبر الأنف قد يوفر مناعة كاملة ضد الفيروس.

وقال رئيس المركز ألكسندر جينتسبيرغ لوكالة سبوتنيك اليوم “إن التطعيم باللقاح الأنفي (سبوتنيك في) بعد تلقي الجرعة العادية من اللقاح قد يوفر مناعة كاملة ضد فيروس كورونا” مضيفاً “رغم أن هذا الأمر بحاجة للدراسة أثناء إجراء التجارب السريرية فإننا نعتقد أن الشخص الملقح لن تكون لديه مناعة خلطية فحسب بل ستكون لديه أيضاً مناعة مخاطية”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في آب 2020 لقاح (سبوتنيك في) الذي طوره مركز غاماليا ليصبح أول لقاح مسجل مضاد لفيروس كورونا في العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تخطط لاستكمال الفحوصات وإعداد الوثائق اللازمة للقاح الروسي (سبوتنيك في) في الأسابيع القادمة من أجل اعتماده من قبلها.