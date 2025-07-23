مذكرة تفاهم تركية بريطانية تتيح لأنقرة استخدام مقاتلات “يوروفايتر”

أنقرة-سانا

وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر مع نظيره البريطاني جون هيلي، مذكرة تفاهم شاملة تتيح لأنقرة استخدام مقاتلات “يوروفايتر تايفون” الأوروبية.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع التركية قولها في بيان: إن مراسم توقيع مذكرة التفاهم أجريت على هامش معرض الصناعات الدفاعية “آيدف 2025” في نسخته الـ 17، لافتة إلى أن تقدماً ملحوظاً تحقق في مسار تصدير مقاتلات “يوروفايتر تايفون” إلى تركيا، وأن إتاحة استخدامها لهذه المقاتلات ستعزز روابط الصداقة بين الحلفاء الرئيسيين داخل الناتو، وتشكّل خطوة مهمة نحو دعم القدرات القتالية الجوية المتقدمة لتركيا.

وأضاف البيان: إن الوزيرين غولر وهيلي أكدا قوة الشراكة التركية البريطانية، وأهمية التعاون الدفاعي طويل الأمد بين البلدين، بما في ذلك التعاون القائم من خلال حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأعرب الوزيران حسب البيان عن التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية دعماً للردع المشترك داخل الحلف، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل بداية مرحلة جديدة في الشراكة التركية البريطانية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال القدرات الدفاعية وصناعات الدفاع.

يذكر أن “يوروفايتر تايفون” مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق التفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.