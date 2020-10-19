النفط: ضخ كميات إضافية من البنزين خلال اليومين القادمين لإنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم أنه نتيجة عودة مصفاة بانياس للعمل بكامل طاقتها بعد إنجاز العمرة وتوافر كميات إضافية من مادة البنزين ستقوم شركة محروقات خلال اليومين القادمين بضخ كميات إضافية من المادة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الكميات الإضافية التي ستضخها محروقات ستتجاوز الحاجة اليومية للبلاد بغية إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي.

وكانت مصفاة بانياس بدأت في الثلاثين من أيلول الماضي إنتاج البنزين بعد انتهاء أعمال العمرة في وحدة إنتاج البنزين بفضل الجهود الجبارة لكوادر العمل بالمصفاة.