الصحة: المشافي والإسعاف والطوارئ في جاهزية تامة خلال عطلة العيد

دمشق-سانا

أكدت وزارة الصحة استمرار عمل أقسام الإسعاف والطوارئ في مشافيها على مدار الساعة والمراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات خلال عطلة عيد الفطر السعيد لاستقبال المراجعين وجهوزية منظومة الإسعاف على المستوى الوطني خلال العطلة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن المشافي والمراكز الصحية تطبق نظام مناوبات للكوادر الطبية مع تأمين مخزون من الأدوية والمواد الطبية ولاسيما الإسعافية داعية المواطنين لاتباع الإرشادات الصحية التي تضمن عطلة عيد آمنة كتجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسمم الغذائي.

وطلبت الوزارة من الأهالي توخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لهم وخاصة مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات.