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الحرارة إلى انخفاض غداً في المناطق الساحلية والأجواء حارة في باقي المناطق

2020-05-21

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها في المناطق الساحلية بينما تبقى الأجواء الحارة في باقي المناطق وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطولات مطرية خفيفة ليلا على المنطقة الساحلية وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مع هبات شديدة في ساعات بعد الظهر والمساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

منطقة دمشق 36-20
المنطقة الجنوبية 37-21
المرتفعات الجبلية 31-17
المنطقة الوسطى 34-19
المنطقة الساحلية 29-21
المنطقة الشمالية 36-23
منطقة الجزيرة 37-20
المنطقة الشرقية 42-24
منطقة البادية 40-21

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