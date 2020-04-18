كيف يواجه أطباء الأسنان فيروس كورونا

اللاذقية ودرعا-سانا

تتطلب مهنة طب الأسنان التشدد في اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا على اعتبار أن التعامل يكون بشكل مباشر مع الفم وهو البيئة المناسبة لاحتضان الفيروس ونقله.

وحول آليات الوقاية المتبعة من قبل أطباء الأسنان أشار الدكتور أيهم منصور إلى ضرورة التقيد بالإجراءات التي أوصت بها نقابة أطباء الأسنان بدءا من عمليات تعقيم السطوح والأدوات الطبية وتخفيف الاحتكاك بين المرضى عبر استقبال الحالات الإسعافية فقط وتأجيل الحالات التي تتطلب وقتا طويلا في معالجتها مشيرا إلى ضرورة التزام المراجعين لعيادات طب الأسنان بإجراءات الوقاية وكذلك الالتزام بالحضور إلى العيادة وفق مواعيد تحدد مسبقا منعا للازدحام داخل العيادة.

وبين الدكتور منصور في تصريح لمراسل سانا باللاذقية أن استقبال المراجعين في العيادة يتم للحالات الطارئة التي تحتاج إلى علاج فوري ولا تستجيب للمسكنات مع مراعاة الحالة العامة للمراجعين من ناحية عدم ظهور أعراض أي أمراض أو انتانات تنفسية.

وبالنسبة للإجراءات الواجب على طبيب الأسنان اتخاذها خلال المعالجة أوضح منصور أنه في حال كان العلاج منتجا للرذاذ يجب أن يرتدي الطبيب كمامة (95 ن) ونظارات واقية وقناعا عازلا للوجه وغطاء للرذاذ وغطاء للرأس ولباسا واقيا ورداء عازلا شبه شفاف وغطاء للقدم وقفازات طبية وفي حال لم يكن العلاج منتجا للرذاذ يكتفى بكمامة جراحية مستوى 3 ونظارة واقية للعين أو قناع عازل للوجه والقفازات الطبية.

وفي درعا اعتبر الدكتور أحمد المسالمة أن أدوات طبيب الأسنان من أخطر الأدوات التي قد تتسبب في نقل العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا وهو ما يتطلب الحذر الشديد في التعامل مع هذه الأدوات وهو ما يفرض على أطباء الأسنان العناية الفائقة بادواتهم لجهة التعقيم بالكحول وبجهاز التعقيم الخاص.

ولفت المسالمة إلى أن على طبيب الأسنان أن يخصص لكل مريض أدوات وعدم استخدامها لأي سبب كان لمريض آخر وتعقيمها فور الانتهاء منها بالمطهرات وبدرجة حرارة 80 مئوية موضحا أن الطوابع التي يستخدمها الطبيب لأخذ قياسات الأسنان يجب تطهيرها بعد كل استعمال وكذلك رؤوس قبضة حفر الأسنان يجب تنظيفها وتعقيمها بعد كل استعمال.

ودعا المسالمة أطباء الأسنان إلى الحذر عند استخدام إبر التخدير حيث يتوجب على الطبيب التخلص من بقايا الإبر فهي للاستخدام مرة واحدة ولكل مريض على حدة ولا يجوز بأي شكل أن تستخدم الإبرة لأكثر من مريض حيث يتسبب ذلك في نقل العدوى.