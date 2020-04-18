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الفريق الحكومي يوافق على إعادة افتتاح كافة المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة وتم تحديد فترة العمل من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية التي يتم افتتاحها من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وفق اشتراطات وضوابط خاصة

2020-04-18

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حمص والسويداء-سانا تتوالى المبادرات الأهلية والشبابية في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حيث أطلقت …

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