SCS-NET
الشريط الأخباري

ريال مدريد المتصدر يتعادل مع سيلتا فيغو

2020-02-16

برشلونة-سانا

تعرضت مساعي ريال مدريد لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لانتكاسة بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 بملعبه مع سيلتا فيغو اليوم.

وتقدم سيلتا مبكرا عن طريق المهاجم الروسي فيدور سمولوف لكن ريال مدريد رد عبر توني كروس في الدقيقة 52 قبل أن يضع القائد سيرجيو راموس ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

واستغل سانتي مينا تمريرة من لاعب وسط برشلونة السابق دينيس سواريز ليدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 85.

ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي هزم خيتافي 2-1 أمس.

وغادر سيلتا منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في الترتيب.

انظر ايضاً

ريال مدريد يحرز كأس السوبر بفوزه على أتكلتيو بركلات الترجيح

جدة-سانا أحرز ريال مدريد لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بشكلها الجديد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved