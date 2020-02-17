ريال مدريد المتصدر يتعادل مع سيلتا فيغو

برشلونة-سانا

تعرضت مساعي ريال مدريد لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لانتكاسة بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 بملعبه مع سيلتا فيغو اليوم.

وتقدم سيلتا مبكرا عن طريق المهاجم الروسي فيدور سمولوف لكن ريال مدريد رد عبر توني كروس في الدقيقة 52 قبل أن يضع القائد سيرجيو راموس ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

واستغل سانتي مينا تمريرة من لاعب وسط برشلونة السابق دينيس سواريز ليدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 85.

ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي هزم خيتافي 2-1 أمس.

وغادر سيلتا منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في الترتيب.