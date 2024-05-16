المجلس الدستوري في تشاد يعلن فوز ديبي في انتخابات الرئاسة

نجامينا-سانا

أعلن المجلس الدستوري في تشاد اليوم فوز الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من أيار الجاري، وحصوله على 61 بالمئة من الأصوات.

وذكرت رويترز أن إعلان فوز ديبي يأتي بعد رفض المجلس الدستوري في وقت سابق اليوم طلبي اثنين من المرشحين الخاسرين إلغاء الانتخابات الرئاسية كلياً أو جزئياً، لأنهما لم يقدما دليلاً يدعم اتهاماتهما بحدوث تزوير.

وكانت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي فوز ديبي بالانتخابات وفقاً لنتائج أولية، وحصوله على 61.3 بالمئة من الأصوات في حين جاء زعيم المعارضة سوكسيه ماسرا في المركز الثاني بفارق كبير بحصوله على 18.53 بالمئة بانتظار أن يصدق المجلس الدستوري على النتائج.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency