في طريقهم إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك الحج.. وصول الحجاج الإسبان إلى الأراضي السورية عن طريق معبر باب السلامة في إعزاز بريف حلب الشمالي

السبت / 12 / 04 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
قطر تشدد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار
2025-04-12
مركز تحليل العلاقات الدولية الأذربيجاني لـ سانا: استئناف العمل الدبلوماسي مع سوريا يخلق فرصاً متنوعة لتطوير التعاون
2025-04-12
علييف: نرحب بالتغييرات الجديدة في سوريا وجاهزون للمشاركة في جهود إعادة الإعمار
2025-04-12
رئيسة كوسوفو: نتشارك مع سوريا آلام الحرب وتحديات إعادة الإعمار
2025-04-12
مفوضية شؤون اللاجئين تطلق منصة إلكترونية لمساعدة السّوريين في العودة إلى وطنهم
2025-04-12
أردوغان: تركيا ستواصل جهودها لرفع العقوبات الدولية عن سوريا
2025-04-12
بيدرسون يجدد الدعوة إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا ومد يد العون لحكومتها لتنجح في مهامها
2025-04-12
محليات
اتحاد الصحفيين يوضح الشروط الجديدة للانتساب إليه
2025-04-12
اتفاق بين إدارة الأمن العام ووجهاء بصرى الشام لتسليم المطلوبين وتعزيز الأمن
2025-04-11
محافظة دمشق: صيانة وتركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في طرق رئيسة وإزالة منصف طريق كورنيش الميدان
2025-04-11
ارتقاء شخص وإصابة آخر جراء انفجار بريف إدلب الجنوبي
2025-04-11
الوزيرة قبوات خلال لقاء مع البطريرك يوحنا العاشر: التركيز على الشراكة بين جميع أطياف الشعب السوري
2025-04-11
مجلس مدينة درعا يعلن عن مسابقة لأفضل تصميم تجميلي للمدينة
2025-04-11
في إطار مشروع إزالة الأنقاض من المدينة… بدء أعمال الهدم والترحيل لمبنى المواصلات القديم ومدرسة الكفاح بحلب
2025-04-11
رياضة
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يحرز المركز الثالث ببطولة غرب آسيا بفوزه على نظيره الكويتي
2025-04-12
اتحاد كرة القدم يستأنف الدوري الممتاز لكرة القدم في الحادي والعشرين من الشهر المقبل
2025-04-12
بطولة النصر 2 لقفز الحواجز… محطة جديدة في عالم منافسات الفروسية
2025-04-11
منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين
2025-04-10
لاتسيو الإيطالي يخسر بصورة مفاجئة في الأراضي النرويجية
2025-04-10
تشلسي يسجل ثلاثية في مرمى ليغيا وارسو في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
2025-04-10
ميسي يقود إنتر ميامي لبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال الكونكاكاف
2025-04-10
اقتصاد
وزير الطاقة يتفقد مصفاة بانياس بعد إعادة تشغيلها وبدء إنتاج المشتقات النفطية
2025-04-12
وزير الطاقة يبحث مع كوادر شركة مصفاة بانياس للنفط واقع العمل والصعوبات التشغيلية والحلول الممكنة
2025-04-12
على هامش معرض اغرو سيريا الثالث.. توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة مشهداني وشركة ميركُر التركية
2025-04-11
المشاركون في “آغرو سيريا” الثالث.. المعرض نافذة للقاء رجال الأعمال والتعريف بالمنتجات الزراعية السورية
2025-04-11
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
2025-04-10
تحديد مركزي صوامع ازرع وحبوب الصنمين في درعا لاستلام محصول القمح
2025-04-10
استثمار الشراكات والتقنيات لإدارة ملف المخاطر المحيطة بالتراث السوري
2025-04-09
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
علييف: نرحب بالتغييرات الجديدة في سوريا وجاهزون للمشاركة في جهود إعادة الإعمار
اتفاق بين إدارة الأمن العام ووجهاء بصرى الشام لتسليم المطلوبين وتعزيز الأمن
مسؤول أممي يستنكر انتهاك القوات الإسرائيلية منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام
الرئيس الشرع يصل تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويجري لقاءات على هامشه
قرار رئاسي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل
الرئيس الشرع يجتمع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
تحرك أمريكي لاستئناف برامج المساعدات الخارجية لدول بينها سوريا
في طريقهم إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك الحج.. وصول الحجاج الإسبان إلى الأراضي السورية عن طريق معبر باب السلامة في إعزاز بريف حلب الشمالي
2025-04-12
الحجاج الإسبان
2025-04-12
mohamad
سابق
إزالة مخالفات وتعديات وإجراء صيانات لعدد من شبكات المياه باللاذقية
التالي
المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” ينطلق في الـ27 من الشهر القادم
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved