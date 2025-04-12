المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” ينطلق في الـ27 من الشهر القادم ‏

دمشق-سانا

حددت المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، موعد إقامة المعرض ‏الدولي للبناء “بيلدكس” بنسخته الـ22 في الفترة ما بين الـ 27 والـ 31 من ‏أيار القادم،‏ وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق. ‏

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الفورسيزنز بدمشق أوضح مدير ‏عام المجموعة علاء هلال أن عدد الشركات المشاركة في المعرض الممتد ‏على مساحة تتجاوز 130 ألف متر مربع، بلغ حتى تاريخه 483 شركة، ‏ممثلة لـ34 دولة، منها 217 شركة دولية، و266 محلية، وأغلب هذه ‏المشاركات هي للمرة الأولى في فعالية سورية منذ عام 2011.‏

وأشار هلال إلى التنوع الكبير في الاختصاصات المشاركة في المعرض، ‏وهي مواد البناء والتشييد، والحجر والرخام، والدهانات ومواد العزل، ‏ومعدات التكييف والتهوية، والأنابيب والمصاعد، والتحكم والعدد اليدوية، ‏والسيراميك والخلاطات والأدوات الصحية، والألمنيوم والزجاج، والطاقات البديلة، ‏وتقنيات المياه، والاستدامة البيئية، والمفروشات المنزلية والمكتبية والفندقية، ‏وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، وشركات الدراسات، ‏وشركات الشحن، والمصارف، وأنظمة الأمن والسلامة، والكهرباء والإنارة.‏

ولفت هلال إلى حجم المشاركات العربية والدولية التي كان من أبرزها ‏المشاركة التركية في المعرض، التي بلغت 126 شركة على مساحة ‌‏3836 متراً مربعاً، وهي المشاركة الدولية الأكبر لهذا العام، إضافة إلى 28 ‏شركة من المملكة العربية السعودية، ومثلها من شركات المملكة الأردنية ‏الهاشمية، كما تشارك الصين بـ11 شركة، في حين تشارك مصر بـ 15 شركة، وألمانيا بشركتين، وشركة واحدة لكل من العراق ولبنان والإمارات ‏وسلطنة عمان والكويت، وباقي المشاركات الدولية تتمثل بالشركات ‏المحلية المستوردة ووكلائها السوريين.‏

وبحسب هلال فإن دورة المعرض لهذا العام التي تستمر خمسة أيام، من ‏الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، تمتاز عن سابقاتها ‏بأنها تضع الزوار الذين تستقبلهم أمام خيارات عديدة ومتنوعة، وأفق واسع ‏من خلال الاطلاع على ما يزيد على 100 ألف صنف من المنتجات والمواد، ‏والتعرف على التقنيات الحديثة في عالم البناء، بما يسهم بردم الهوة التي ‏تشكلت بين قطاع البناء السوري وتطور هذا القطاع في جميع أنحاء العالم، ‏إضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات بين الشركات الدولية والمحلية للحصول على ‏أفضل العروض، والوصول إلى أكثر الاتفاقيات جدوى، وعبر برنامج ‏B2B‏ ‏يمكن لأي شركة أو جهة تثبيت مشاركتها به ابتداءً من اليوم بتسهيلات ‏وإشراف مباشر من فريق بيلدكس.‏

المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أكد أن ‏بيلدكس بدورته لهذا العام يعد انطلاقة لمرحلة مختلفة في مسيرة الاقتصاد ‏السوري، ورسالة واضحة للعالم بأن سورية ستستعيد مكانتها التاريخية، ‏وتدخل مرحلة إعمار جديدة، لافتاً إلى أنه منذ التحرير حتى تاريخه تم ‏ترميم أكثر من 70 بالمئة من مدينة المعارض جراء الدمار والتخريب الذي ‏لحق بها خلال سنوات الحرب.‏

واعتبر حمزة أن المشاركات الحالية في المعرض جيدة، مشيراً إلى الآثار ‏السلبية للعقوبات المفروضة على سورية، ودورها في عدم مشاركة عدد من ‏الدول والشركات الخارجية في المعرض، بما يسهم في تأخير إعادة الإعمار ‏في سورية، وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد، داعياً إلى رفع العقوبات عن ‏الشعب السوري بشكل فوري.‏

المسؤولة عن التسويق الدولي لمعرض بيلدكس، فيليس هارم أشارت إلى ‏ما عملت عليه الشركة خلال الفترة الماضية، لجذب الشركات التركية ‏والأوروبية المشتركة في المعرض، والتنوع في التخصصات المشاركة، ‏وإتاحة الفرص أمامها لتقديم منتجاتها وخدماتها للمساهمة في عملية الإعمار، ‏ولتتمكن هذه الشركات من الحصول فرص واعدة بالاستثمار في سورية خلال ‏الفترة القادمة.‏

من جهته العضو المؤسس في الاتحاد الدولي للمعارض محمد الشريف لفت إلى ‏أهمية إقامة المعارض في سورية، لكونها تعطي مؤشرات اقتصادية كالأمن ‏والأمان، والتعرف على أماكن الاستثمارات وفرصها، وتشجع على السياحة ‏التجارية في سوريا ، بما يضمن القيام باستثمارات واعدة.‏

حضر المؤتمر عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، وعن ‏غرف التجارة والصناعة. ‏

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