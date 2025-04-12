المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” ينطلق في الـ27 من الشهر القادم ‏

دمشق-سانا
حددت المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، موعد إقامة المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” بنسخته الـ22 في الفترة ما بين الـ 27 والـ 31 من أيار القادم، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الفورسيزنز بدمشق أوضح مدير عام المجموعة علاء هلال أن عدد الشركات المشاركة في المعرض الممتد على مساحة تتجاوز 130 ألف متر مربع، بلغ حتى تاريخه 483 شركة، ممثلة لـ34 دولة، منها 217 شركة دولية، و266 محلية، وأغلب هذه المشاركات هي للمرة الأولى في فعالية سورية منذ عام 2011.
وأشار هلال إلى التنوع الكبير في الاختصاصات المشاركة في المعرض، وهي مواد البناء والتشييد، والحجر والرخام، والدهانات ومواد العزل، ومعدات التكييف والتهوية، والأنابيب والمصاعد، والتحكم والعدد اليدوية، والسيراميك والخلاطات والأدوات الصحية، والألمنيوم والزجاج، والطاقات البديلة، وتقنيات المياه، والاستدامة البيئية، والمفروشات المنزلية والمكتبية والفندقية، وشركات التطوير العقاري، والمكاتب الهندسية، وشركات الدراسات، وشركات الشحن، والمصارف، وأنظمة الأمن والسلامة، والكهرباء والإنارة.
ولفت هلال إلى حجم المشاركات العربية والدولية التي كان من أبرزها المشاركة التركية في المعرض، التي بلغت 126 شركة على مساحة 3836 متراً مربعاً، وهي المشاركة الدولية الأكبر لهذا العام، إضافة إلى 28 شركة من المملكة العربية السعودية، ومثلها من شركات المملكة الأردنية الهاشمية، كما تشارك الصين بـ11 شركة، في حين تشارك مصر بـ 15 شركة، وألمانيا بشركتين، وشركة واحدة لكل من العراق ولبنان والإمارات وسلطنة عمان والكويت، وباقي المشاركات الدولية تتمثل بالشركات المحلية المستوردة ووكلائها السوريين.
وبحسب هلال فإن دورة المعرض لهذا العام التي تستمر خمسة أيام، من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، تمتاز عن سابقاتها بأنها تضع الزوار الذين تستقبلهم أمام خيارات عديدة ومتنوعة، وأفق واسع من خلال الاطلاع على ما يزيد على 100 ألف صنف من المنتجات والمواد، والتعرف على التقنيات الحديثة في عالم البناء، بما يسهم بردم الهوة التي تشكلت بين قطاع البناء السوري وتطور هذا القطاع في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات بين الشركات الدولية والمحلية للحصول على أفضل العروض، والوصول إلى أكثر الاتفاقيات جدوى، وعبر برنامج B2B يمكن لأي شركة أو جهة تثبيت مشاركتها به ابتداءً من اليوم بتسهيلات وإشراف مباشر من فريق بيلدكس.
المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة أكد أن بيلدكس بدورته لهذا العام يعد انطلاقة لمرحلة مختلفة في مسيرة الاقتصاد السوري، ورسالة واضحة للعالم بأن سورية ستستعيد مكانتها التاريخية، وتدخل مرحلة إعمار جديدة، لافتاً إلى أنه منذ التحرير حتى تاريخه تم ترميم أكثر من 70 بالمئة من مدينة المعارض جراء الدمار والتخريب الذي لحق بها خلال سنوات الحرب.
واعتبر حمزة أن المشاركات الحالية في المعرض جيدة، مشيراً إلى الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على سورية، ودورها في عدم مشاركة عدد من الدول والشركات الخارجية في المعرض، بما يسهم في تأخير إعادة الإعمار في سورية، وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد، داعياً إلى رفع العقوبات عن الشعب السوري بشكل فوري.
المسؤولة عن التسويق الدولي لمعرض بيلدكس، فيليس هارم أشارت إلى ما عملت عليه الشركة خلال الفترة الماضية، لجذب الشركات التركية والأوروبية المشتركة في المعرض، والتنوع في التخصصات المشاركة، وإتاحة الفرص أمامها لتقديم منتجاتها وخدماتها للمساهمة في عملية الإعمار، ولتتمكن هذه الشركات من الحصول فرص واعدة بالاستثمار في سورية خلال الفترة القادمة.
من جهته العضو المؤسس في الاتحاد الدولي للمعارض محمد الشريف لفت إلى أهمية إقامة المعارض في سورية، لكونها تعطي مؤشرات اقتصادية كالأمن والأمان، والتعرف على أماكن الاستثمارات وفرصها، وتشجع على السياحة التجارية في سوريا ، بما يضمن القيام باستثمارات واعدة.
حضر المؤتمر عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، وعن غرف التجارة والصناعة.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen