اجتماع في وزارة الصحة لبحث سبل النهوض بواقع الأمن الدوائي في سوريا

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم مع مديري الرقابة الدوائية في الوزارة، سبل تطوير العمل والنهوض بواقع الأمن الدوائي في سوريا.
وأكد الدكتور الشرع أهمية الرقابة الدوائية لضمان وصول منتج آمن وفعال للمرضى، والعمل على رفع قيمة وجودة المنتج الدوائي المصنع في سوريا داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى ضرورة القيام بالزيارات الروتينية للمعامل وتشديد الرقابة على خطوط الإنتاج للتأكد من جودة الأدوية وفعاليتها، موضحاً أهمية تأهيل العاملين في هذا المجال بشكل جيد وضبط معايير الجودة.
بدوره بين مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم الحساني آلية عمل المديرية، التي تتضمن إجراء جولات رقابية على معامل الأدوية، وتحضير تقارير حول هذه الزيارات، ومن ثم استدعاء أصحاب المعامل لمناقشة هذه التقارير، مبيناً أنه في حال عدم تحقيق المعايير المناسبة يتم تسجيل مخالفة وتحديد مدة زمنية معينة للإصلاح.
وأشار الحساني إلى أنه تم إبلاغ المعامل بالإجراءات الجديدة، فيما يخص تجديد التراخيص الدوائية ورفع شروط الاعتمادية والمتابعة الدورية للمعامل.
حضر اللقاء الدكتور محمد الخطي المكلف بتطوير هيئة التخصصات الطبية.
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