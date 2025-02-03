اجتماع في وزارة الصحة لبحث سبل النهوض بواقع الأمن الدوائي في سوريا

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم ‏مع ‏مديري الرقابة الدوائية في الوزارة، سبل تطوير العمل والنهوض بواقع ‏الأمن ‏الدوائي في سوريا.

وأكد الدكتور الشرع أهمية ‏الرقابة ‏الدوائية لضمان وصول منتج آمن وفعال للمرضى، والعمل على رفع ‏قيمة ‏وجودة المنتج الدوائي المصنع في سوريا داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى ‏ضرورة ‏القيام بالزيارات الروتينية للمعامل وتشديد الرقابة على خطوط ‏الإنتاج للتأكد ‏من جودة الأدوية وفعاليتها، موضحاً أهمية تأهيل العاملين في ‏هذا المجال ‏بشكل جيد وضبط معايير الجودة.

بدوره بين مدير الرقابة الدوائية في وزارة ‏الصحة الدكتور إبراهيم الحساني ‏آلية عمل المديرية، التي تتضمن إجراء جولات رقابية على معامل ‏الأدوية، ‏وتحضير تقارير حول هذه الزيارات، ومن ثم استدعاء أصحاب ‏المعامل ‏لمناقشة هذه التقارير، مبيناً أنه في حال عدم تحقيق المعايير المناسبة ‏يتم ‏تسجيل مخالفة وتحديد مدة زمنية معينة للإصلاح.

وأشار الحساني إلى أنه تم إبلاغ المعامل بالإجراءات الجديدة، فيما ‏يخص ‏تجديد التراخيص الدوائية ورفع شروط الاعتمادية والمتابعة الدورية ‏للمعامل.

حضر اللقاء الدكتور محمد الخطي المكلف بتطوير هيئة التخصصات الطبية.

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