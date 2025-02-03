بالحب بدنا نعمرها.. مبادرة لفريق أبجد الثقافي بالتعاون مع منظمة بنفسج وجمعية القيثارة للآداب والفنون

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
البشير يستقبل السفير القبرصي في سوريا
2025-02-02
رئيسة مكتب شؤون المرأة تبحث مع المبعوثة البريطانية الخاصة دعم التنمية في سوريا وضرورة رفع العقوبات عنها
2025-02-02
وزير الاقتصاد يلتقي السفير الإيطالي بدمشق
2025-02-02
الرئيس الشرع: لمسنا خلال الاجتماع مع الأمير محمد بن سلمان رغبةً حقيقية لدعم سوريا
2025-02-02
قطر وتركيا تجددان دعمهما لسوريا وتشددان على ضرورة رفع العقوبات عنها
2025-02-02
الرئيس الشرع يبدأ زيارة رسمية للسعودية ويلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
2025-02-02
الرئيس الصومالي يهنّئ الرئيس الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية
2025-02-02
محليات
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تشكر إدارة الأمن العام بحمص على جهدها بالعثور على أحد أعضاء اللجنة خلال وقت قصير
2025-02-02
إدارة الهجرة والجوازات تحدد آلية التسجيل على جواز السفر
2025-02-02
تضمنت زراعة أكثر من 2500 غرسة… حملة تشجير في بصرى الشام بريف درعا
2025-02-02
السورية للاتصالات تبدأ عملية تمديد وتوصيل لأربعة كابلات جديدة في مدينة طرطوس
2025-02-02
تنظيم ضبوط تموينية بحق عدد من المخابز المخالفة باللاذقية
2025-02-02
انطلاق فعاليات كرنفال “حماة تنبض من جديد”
2025-02-02
وزير الدفاع يجتمع بعدد من الضباط للحديث عن آخر المستجدات العسكرية
2025-02-02
رياضة
بخماسية في شباك مانشستر سيتي.. أرسنال يحسم قمة الدوري الإنكليزي
2025-02-02
برشلونة يقلص الفرق مع ريال مدريد في صراع الصدارة بالدوري الإسباني
2025-02-02
ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بفوزه على بورنموث
2025-02-01
بالعلامة الكاملة… منتخب سوريا للشباب يتوج بطلاً لدورة “ماندري” في إندونيسيا
2025-01-30
منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يواجه نظيره الأردني ببطولة ماندري الودية غداً
2025-01-29
النرويجي هالاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا
2025-01-28
منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يفوز على نظيره الإندونيسي بدورة “ماندري” الودية
2025-01-27
اقتصاد
الترخيص لـ 60 فرناً خاصاً في حماة
2025-02-02
ينطلق في السادس من الشهر الجاري… معرض خان الحرير في مدينة المعارض بدمشق
2025-02-02
ناقلة غاز ثانية بحمولة 4600 طن تصل مصب النفط في مدينة بانياس وتبدأ تفريغ حمولتها
2025-02-01
الشركة العامة لتعبئة المياه تخفض أسعار منتجاتها بنسبة 10 بالمئة
2025-01-31
وزير الاقتصاد: الحكومة حريصة على تذليل عقبات عمل المنشآت الصناعية
2025-01-31
وزارة النقل: ندرس تعرفة خطوط نقل الركاب بشكل دقيق
2025-01-29
وزير المالية في لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي: ضرورة رفع كامل العقوبات عن سوريا
2025-01-29
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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