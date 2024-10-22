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العدو الإسرائيلي يواصل شن غاراته واعتداءاته على البلدات اللبنانية

2024-10-22

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي غاراته الجوية اليوم على القرى والبلدات في عدد من المناطق اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الحربي شن صباح اليوم غارات على بلدات ياطر وكفرا وطير حرفا والجبين والشعيتية ويحمر الشقيف، فيما استهدفت طائرة مسيّرة معادية المنطقة بين السكسكية والصرفند.

وكان طيران العدو أغار في وقت متأخر من الليلة الماضية على بلدة أرنون وطاريا غرب بعلبك، كما شن غارة على مبنى في حي اللبانة على طريق عربصاليم جرجوع ودمره، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.

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