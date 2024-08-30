30 آب 1944ـ القوات السوفييتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست

دمشق-سانا

1914 – القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية، وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

1928 – إعلان تشكيل «حزب الاستقلال الهندي».

1944ـ القوات السوفييتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست.

1944ـ الإعلان عن استقلال فيتنام الجنوبية.

1951 – الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك.

1979 – إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها ويدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد.

1982 – إطلاق القمر الصناعي «كوزموس -1402» الذي كان يحمل مفاعلاً نووياً يحتوي على 50 كغم يورانيوم-235، وكان الهدف من إطلاقه إجراء مناورات في الفضاء لتغيير حجوم مدارات الأقمار الصناعية وأشكالها.

2009 – الحزب الديمقراطي الياباني المعارض يفوز بالانتخابات العامة، ويطيح بسيطرة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يحكم اليابان منذ 50 عاماً.

2018- غرق 85 قرية إثر انهيار جزئي لسد في ميانمار.

من مواليد هذا اليوم:

1748 – جاك لوي دافيد، رسام فرنسي.

1852 – ياكوبس فانت هوف، عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1901.

1871 – إرنست رذرفورد، عالم كيمياء وفيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1908.

1913 – ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.

من وفيات هذا اليوم:

1928 – فلهلم فيين، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1911.

1981 – محمد علي رجائي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

2006 – نجيب محفوظ، أديب ومفكر مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

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