الدفاعات الجوية الروسية تدمر 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز اليوم عن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية وصد سلسلة من هجمات حاولت كييف تنفيذها على أراضي المقاطعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوغوماز قوله في بيان عبر تطبيق تلغرام: “إن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة في الهجوم الأول الذي وقع صباح اليوم دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية”.

وأضاف بوغوماز في بيان لاحق: “إن محاولة جديدة للهجوم باستخدام 3 طائرات مسيرة أخرى جرت في وقت لاحق من اليوم وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدميرها أيضاً دون وقوع أي إصابات أو أضرار”.

ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولاً صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بالهجوم المضاد الذي كان قد أعلن عنه في حزيران من العام الماضي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen