اكتشاف كهف على سطح القمر يمكن أن يكون مفيداً لرواد الفضاء

روما-سانا

اكتشف باحثون من جامعة ترينتو في إيطاليا مؤخراً حفرة مفتوحة على سطح القمر يعتقدون أنها تؤدي إلى نظام قنوات خاص بكهف تحت أرض هذا الجرم السماوي.

ووفقا لدراسة نشرت نتائجها في مجلة “نيتشر استرونومي” استخدم الباحثون بيانات الرادار الخاصة بالمركبة الفضائية “لونار ريكونيسانس اوربتر” التابعة لناسا للنظر إلى أعمق حفرة معروفة على القمر والتي تسمى “مير

ترانكوليتاتيس”، وبحسب القراءات والتحليلات التي درسها الباحثون فإن هناك مؤشرات على وجود قناة تخرج من قاع الحفرة يتراوح طولها بين 30 و 80 متراً ويصل عرضها لنحو 45 متراً.

وذكر الباحثون في دراستهم أن “هذا الاكتشاف يشير إلى أن الحفرة تمثل موقعاً واعداً لقاعدة قمرية لأنها توفر مأوى من البيئة السطحية القاسية ويمكن أن تدعم الاستكشاف البشري للقمر على المدى الطويل”.

وأضافوا: إن “أنابيب الحمم البركانية يمكن أن تكون سمات شائعة موجودة أسفل السهول القمرية، لذلك يمكن أن يكون هناك العديد من المواقع الأخرى المناسبة لإنشاء قواعد رواد الفضاء أسفل سطح القمر مباشرة”.

يذكر أنه تم العثور على نحو 200 حفرة قمرية حتى الآن ويمكن أن يساعد إجراء المزيد من الأبحاث عليها باستخدام تقنيات الرادار في تحديد المواقع التي يمكن أن تكون مفيدة لرواد الفضاء للاحتماء من درجات الحرارة القصوى والظروف الصعبة الأخرى على سطح القمر.

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