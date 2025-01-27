مسؤول فرنسي: رفع مستوى التأهب الأمني في افتتاح أولمبياد باريس

باريس-سانا

ذكر مسؤول فرنسي أن نحو 45 ألفاً من رجال الشرطة سيؤمنون حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الـ 26 من تموز الجاري.

ونقلت رويترز عن لامبيس كونستانتينيديس رئيس عمليات التخطيط والتنسيق في دورة الألعاب الأولمبية قوله خلال تفقده المقر الأمني للدورة: إنه “لأول مرة سيقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية خارج الملعب الذي سيشهد نقل رياضيين دوليين على نحو 80 قارباً لمسافة 6 كيلومترات من نهر السين حتى برج إيفل”.

وأضاف: إنه “من المتوقع حضور أكثر من 300 ألف متفرج، ما سيشكل عبئاً كبيراً على الجهات الأمنية ولهذا السبب نحتاج إلى عدد كبير من رجال الأمن”.

وأوضح أن “خططنا الأمنية فعالة جداً، حيث سيعمل أكثر من 100 شخص على مدار الساعة في المقر الأمني لدورة الألعاب في “سان دوني” خارج باريس”.

واضطرت الحكومة الفرنسية في وقت سابق من العام الجاري إلى رفع مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بسبب ما وصفته بالصراعات في الخارج والمخاوف الأمنية في الداخل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen