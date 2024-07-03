وزارة الإسكان: فتح باب الترشح لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن فتح باب الترشح لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للعام الحالي.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن آخر مدة لاستلام ملفات الترشيح في الوزارة هي العاشر من الشهر الجاري ليصار إرسالها إلى الأمانة الفنية للمجلس وفق المدة المحددة والتي تنتهي آخر يوم في الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن الجائزة تشمل المشروع الإسكاني المنفذ وغير المنفذ وجائزة المهندس المعماري، حيث سيتم اختيار مرشحين اثنين لكل جائزة عن سورية وفقاً للائحة شروط وإجراءات الجهة المنظمة للجائزة.

ودعت الوزارة جميع المهندسين المعماريين والفنيين والمكاتب الاستشارية والمؤسسات في القطاعات العام والخاص والمشترك والمؤسسات الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات والهيئات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في الترشح لنيل هذه الجائزة.

ولفتت الوزارة إلى أن الراغبين بالاستيضاح والحصول على الشروط واللوائح الخاصة بالجائزة يمكنهم زيارة رابط الوزارة لتسجيل بيانات ملفات الترشيح.

https://forms.gle/k7p6ydtcNwF1jbaV9

مدا علوش

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc