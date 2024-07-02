مسؤولة أممية: ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

نيويورك-سانا

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاغ أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى حدوث أزمة إنسانية كبيرة.

مشددة على ضرورة تدفق المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع المنكوب.

وقالت كاغ في إحاطة لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية :” إن الحرب لم تخلق أزمة إنسانية فحسب، بل أطلقت العنان أيضاً لدوامة من البؤس الإنساني، حيث انهار نظام الصحة العامة ودُمِرت المدارس”.

وأشارت كاغ إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني في القطاع في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على رفح في السادس من أيار الماضي معربة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بإصدار أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة في منطقة خان يونس جنوب القطاع.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تدفق المساعدات بشكل مستمر إلى مختلف أنحاء القطاع عبر جميع المعابر ولا سيما معبر رفح جنوب القطاع وعلى إعادة الإعمار وقالت:”في حين أن المساعدات الإنسانية ستكون مطلوبة لسنوات قادمة، فإن التخطيط والإعداد للتعافي وإعادة الإعمار المبكر أمر ضروري”.

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