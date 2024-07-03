هولندا إلى ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية

برلين-سانا

حجز منتخب هولندا مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، إثر فوزه اليوم على نظيره الروماني بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح المهاجم الهولندي كودي خاكبو التسجيل مبكراً بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق صفارة بداية المباراة ثم تكفل زميله دونيايل مالين بإحراز الهدفين الآخرين في الدقيقتين (83 و90) من عمر المباراة التي جرت على ملعب “الياز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية.

وبهذا الفوز يكون منتخب هولندا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبا النمسا وتركيا، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضاً، على ملعب ريد بول ارينا – مدينة لايبزيغ الألمانية.

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