بوتين خلال لقائه باشينيان: العلاقات مع أرمينيا تتطور بنجاح

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قضايا الأمن في منطقة القوقاز، والمسائل المهمة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأشار بوتين خلال اللقاء الذي جرى على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى أن العلاقات الثنائية بين موسكو ويريفان تتطور بنجاح، مبيناً أن التعاون في إطار هذه المنظمة الدولية يعد أمراً إيجابياً بالنسبة لجميع بلدانها، بما في ذلك روسيا وأرمينيا.

وأوضح بوتين أن نمو حجم التجارة بين أرمينيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ عام 2015 كان كبيراً وزاد 14 مرة.

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