افتتاح الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية في عدرا

ريف دمشق-سانا

افتتح اليوم في مدينة عدرا الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية والتي تعد أول مؤسسة تعليمية من نوعها في ريف دمشق تابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية.

يتبع…

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