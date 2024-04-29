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افتتاح الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية في عدرا

2024-04-29

ريف دمشق-سانا

افتتح اليوم في مدينة عدرا الثانوية المهنية الجيولوجية والنفطية والتي تعد أول مؤسسة تعليمية من نوعها في ريف دمشق تابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية.

يتبع…

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