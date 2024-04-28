إلقاء القبض على 3 أشخاص أثناء سرقتهم أكبال الشبكة الكهربائية في قرية الخالدية جنوب حماة

حماة-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على 3 أشخاص يسرقون أكبال الشبكة الكهربائية في قرية الخالدية جنوب مدينة حماة.

وذكرت وزارة الداخلية في صفحتها على الفيس بوك أنه من خلال المتابعة والمراقبة المستمرة تمكن عناصر من فرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بقص وسرقة الأكبال الكهربائية من الشبكة العامة لشركة الكهرباء في قرية الخالدية، وهم (محمد نور . ي . س) و(أحمد . ي . س) و(محمد . س . س)، وتمت مصادرة كمية 43 كغ من الأكبال النحاسية، ومقص حديدي كبير، وقطاعة، وقنبلة يدوية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على قص وسرقة الأكبال ونقلها إلى أحد منازلهم.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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