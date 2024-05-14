القوات العراقية تقبض على 7 إرهابيين شمال البلاد

بغداد-سانا

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق اليوم القبض على 7 إرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الوكالة قولها في بيان: “بعمليات منفصلة مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية تم إلقاء القبض على سبعة متهمين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”، موضحة أنه تم تدوين أقوالهم واعترافاتهم بالقيام بعدة أعمال إرهابية.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت أول أمس الشروع بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين في مناطق حزام العاصمة بغداد.

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