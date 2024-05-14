وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب تطلق مشروع ” المترجم الشاب”

دمشق-سانا

في إطار دعم الشباب واحتضان إبداعاتهم، وبهدف تشجيعهم على احتراف مهنة الترجمة، ولرفد هذه المهنة بخبرات جديدة، أطلقت وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب مشروع (المترجم الشاب).

وحددت هيئة الكتاب شروط الانضمام إلى المشروع على أن يكون من العرب السوريين المقيمين في سورية، وتتراوح الأعمار بين 23 و30 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلا على إجازة جامعية في إحدى اللغات الإنكليزية، الفرنسية، الروسية، الألمانية، الفارسية والإسبانية.

ويرسل الراغبون بالانضمام إلى المشروع سيرتهم الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع لـ youngtranslator11@gmail.com، حيث تبدأ المشاركة من الـ 15 إلى الـ 30 من أيار الحالي.

وأوضحت الهيئة بحسب موقعها الإلكتروني أنه سيتم تشكيل لجنة أمانة المشروع ومهمتها اختيار القصص المراد ترجمتها عن اللغات المقررة واستلام طلبات المشاركة والتواصل مع المشاركين.

زينب علي

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