(نغني لفلسطين)… حفل موسيقي لفرقة يوروم بجامعة حلب

حلب-سانا

نظم الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتشارك مع اتحاد الكتاب العرب ونقابة الفنانين، اليوم على مدرج الشهيد باسل الأسد في جامعة حلب حفلاً موسيقياً أحيته فرقة (يوروم) التركية، وذلك ضمن جولتها في المحافظات السورية تحت شعار (نغني لفلسطين).

وقدمت الفرقة سلسلة من الأغاني بمشاركة آلات حديثة وتراثية والتي تدعو إلى رفع الظلم الإمبريالي العالمي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية.

وبيّن نائب رئيس جامعة حلب لشؤون الطلاب الدكتور أحمد شيخ قدور في تصريح لمراسل سانا أن فرقة (يوروم) لم تنقطع عن زيارة سورية لمرات عديدة خلال سنوات الحرب، مبيناً أن رسالتها الفنية تتمازج مع رسالة طلاب جامعة حلب للعالم في كف الظلم والإرهاب وإنهاء الحصار المفروض من الدول الاستعمارية على سورية، إضافة إلى توحيد الأصوات الداعية إلى كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه اللاإنسانية في غزة.

ولفت رئيس فرع حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية ياسر جاويش إلى أهمية المشاركة في الحملة الشبابية العالمية لدعم فلسطين وإعلاء الصوت بمختلف الوسائل لإيصال الحقيقة إلى العالم أجمع، وهو ما يتجسد في التعاون واستضافة فرقة (يوروم) التي توحد جبهتها مع جبهة الشعبين السوري والفلسطيني في مواجهة الظلم والعدوان.

بدوره أوضح رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بحلب نذير جعفر أنّ الاتحاد تعاون في إحياء حفل الفرقة التركية نظراً لمواقفها الداعمة لإنهاء الحرب على سورية واستنكارها لممارسات النظام التركي الهدامة، مبيناً أن الفرقة المؤلفة من المواهب الشابة لها دور مهم في توعية الجيل الجديد حول القضايا المحقة لشعوب المنطقة.

وتحدث مسؤول الفرقة سوار إشك عن المسار الفني للفرقة، موضحاً أنها تتبع مساراً وطنياً يدعو إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه الإمبريالية العالمية وعملائها في المنطقة وأحقية شعوبها في العيش بسلام واستقرار.

وأشارت عضو الجبهة العالمية لمكافحة الإمبريالية الإعلامية كوستانتينا كارسوتي إلى مساعي الفرقة إلى جانب نشاطات الجبهة في إيصال الصورة الصحيحة لما جرى في سورية وما يحدث حالياً في فلسطين، بهدف توعية الرأي العام العالمي وتوجيه بوصلة الإنسانية إلى المكان الصحيح.

يذكر أن فرقة يوروم التركية بدأت جولتها في سورية أمس مع عدد من أعضاء الجبهة الشعبية التركية المناهضة للإمبريالية، وأحيت حفلها في حلب وستقدم حفلين آخرين في اللاذقية ودمشق خلال الأيام القادمة.

أوهانيس شهريان

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