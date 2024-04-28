فولودين: واشنطن تضحي بالآخرين حفاظاً على مصالحها

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة تضحي بالدول الأخرى في سبيل مصالحها، والحفاظ على عالم أحادي القطب.

وقال فولودين حسب وكالة نوفوستي: إن “الولايات المتحدة تفكر في نفسها ولا تفكر في أي دولة أخرى، وتريد الحفاظ على عالم أحادي القطب ولذلك تدفع الدول الأخرى إلى الفقر والمشاكل، ولهذا السبب كانت روسيا متمسكة دائما بإستراتيجية بناء نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب”.

واعتبر فولودين “أن الولايات المتحدة تحاول البقاء على قيد الحياة من خلال رمي الدول الأوروبية في المشاكل”.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ذكرت في وقت سابق اليوم أن الفوضى التي تشهدها هاييتي تشكل مثالاً واضحاً لنتائج التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول.

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